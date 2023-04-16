Закон, порядок, государство

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Вашей эрудиции будут аплодировать стоя, если ответите на 6/6 вопросов -ТЕСТ

Вашей эрудиции будут аплодировать стоя, если ответите на 6/6 вопросов -ТЕСТ

Есть известное выражение: "Знать как свои пять пальцев". Предполагается, что с собственным телом и организмом мы знакомы исчерпывающе, нет никаких пробелов и темных пятен.

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