Девушка Тимати Валентина Иванова снялась топлес

Девушка Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) устроила фотосессию топлес. Снимки 31-летняя Валентина Иванова выложила в своём инстаграме*.
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