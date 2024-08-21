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В России высказались о мерах по борьбе с домашним насилием

В России высказались о мерах по борьбе с домашним насилием

Депутат Бессараб заявила о проблемах в работе закона при домашнем насилии Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о мерах по борьбе с домашним насилием.

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