В России высказались о мерах по борьбе с домашним насилием

Депутат Бессараб заявила о проблемах в работе закона при домашнем насилии Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о мерах по борьбе с домашним насилием.
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