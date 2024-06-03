Сегодня начался большой парад планет: «В эту ночь все планеты Солнечной системы, кроме Земли, расположились по одну сторону от Солнца.
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Сегодня начался большой парад планет: «В эту ночь все планеты Солнечной системы, кроме Земли, расположились по одну сторону от Солнца.
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