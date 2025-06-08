Рябков: мораторий России на РСМД приближается к своему завершению

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что существование моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению из-за позиции западных стран.
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