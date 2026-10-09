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Заблокируют ли звонки банков с 15 октября 2026 года

Заблокируют ли звонки банков с 15 октября 2026 года

Звонки из банков заблокируют с 15 октября 2026 года – ограничения могут возникнуть, если финансовые организации не заключат до этой даты договор о маркировке вызовов.

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