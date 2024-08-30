"Ростех" передал войскам БМП-3 и БМД-4М с РЭБ и защитой от беспилотников

Российские войска получили от "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оборудованные устройствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительной защитой от беспилотников.
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