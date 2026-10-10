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Артета про 2:1 с «Лидсом»: «Мы были недовольны игрой с «Брайтоном». Сегодня получили возможность все исправить и отреагировали так, как ожидали»

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Лидсом» (2:1) в 6-м туре АПЛ. «Перед игрой мы говорили о двух вещах.

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