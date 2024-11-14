Шум от бара в жилом доме: что делать

В Нижнем Новгороде закрыли на 50 суток кальян-бар. Поводом стали жалобы соседей на слишком громкую музыку — специалисты Роспотребнадзора во время внеплановой проверки зафиксировали превышение допустимых уровней звука, исходящих из бара.
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