Трамп прекращает иностранное финансирование, но Речан сохраняет оптимизм

Решение президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь США на 90 дней может оказать ограниченное влияние на Республику Молдова, однако власти в Кишиневе сохраняют уверенность в стратегической поддержке Вашингтона.
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