Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Arab Times: так мы видим Россию

Arab Times: так мы видим Россию

Поездка Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стала поворотной в развитии ситуации в регионе, поскольку позволила прояснить многие важные моменты, будь то израильская война в секторе Газа или ход спецоперации Россиb на Украине, или поставки нефти.

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