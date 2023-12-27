Arab Times: так мы видим Россию

Поездка Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стала поворотной в развитии ситуации в регионе, поскольку позволила прояснить многие важные моменты, будь то израильская война в секторе Газа или ход спецоперации Россиb на Украине, или поставки нефти.