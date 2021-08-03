Белорусские общественники запустили информационную кампанию «Признай Крым!»

Лукашенко, признай Крым! – в Белоруссии начинается кампания Белорусские общественники, представители пророссийских и профсоюзных партий, общественных объединений собрались в пятницу в минском офисе организации «Гражданское согласие» и объявили о запуске информационной кампании «Признай Крым!» Спустя 7 лет после возвращения полуострова в родную гавань и 21 год после подписания договора о создании Союзного государства, пожалуй, пришла пора белорусским властям четко, безо всяких отговорок, ответить на простой вопрос «Чей Крым?».