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Белорусские общественники запустили информационную кампанию «Признай Крым!»

Белорусские общественники запустили информационную кампанию «Признай Крым!»

Лукашенко, признай Крым! – в Белоруссии начинается кампания Белорусские общественники, представители пророссийских и профсоюзных партий, общественных объединений собрались в пятницу в минском офисе организации «Гражданское согласие» и объявили о запуске информационной кампании «Признай Крым!» Спустя 7 лет после возвращения полуострова в родную гавань и 21 год после подписания договора о создании Союзного государства, пожалуй, пришла пора белорусским властям четко, безо всяких отговорок, ответить на простой вопрос «Чей Крым?».

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Tania Еременко
Давно пора определиться.

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