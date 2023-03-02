Белый дом: Блинкен использовал появившуюся возможность для диалога с Лавровым

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен пребывал в одном помещении с руководителем МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Нью-Дели и использовал этот шанс для беседы с ним.