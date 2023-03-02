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Белый дом: Блинкен использовал появившуюся возможность для диалога с Лавровым

Белый дом: Блинкен использовал появившуюся возможность для диалога с Лавровым

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен пребывал в одном помещении с руководителем МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Нью-Дели и использовал этот шанс для беседы с ним.

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