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Истбурн (WTA). 1/4 финала. Касаткина поборется с Радукану, Мухова – с Киз

Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 24 – 29 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, трава Четвертьфинал Дарья Касаткина (Россия)  Эмма Радукану (Великобритания) Дата проведения 27 июня, 16.

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