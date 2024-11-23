В Харькове сотрудники станции техобслуживания сидят дома из-за облав ТЦК

Владелец станции техобслуживания в Харькове заявил, что его коллеги, которые занимаются ремонтом рулевых реек, остались дома из-за «риска не доехать до работы» из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (аналога российского военкомата).
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