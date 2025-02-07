БлокнотРУ Алиев выделит Зеленскому 1 млн долларов Ильхам Алиев принял решение выделить режиму «просроченного» президента Украины 1 млн долларов.
Алиевский "покер": Баку ставит на "кремлёвский блеф" и рискует проиграть вслепую
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну и ССУКА же ты, Алиев!! Ничего-о, получишь своё, дай только срок!
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15 час.
Nikolay Zakharov
Айзеров гнать в зашей из нашей страны,не давать им возможности работы в сфере обслуживания и особенно торговли,я уже не говорю чтобы им быть владельцами всяких торговых заведений,это нонсенс.
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2 час.
Компанцев Сергей
Алиевский "покер": Баку ставит на "кремлёвский блеф" и рискует проиграть вслепую. я бы если мог запретил поставки газа в азербазан по 2 причинам 1 что бы они не могли покупать и продавать как свой газ Европе и 2 у них мало своего газа и как вы написали по типу трампа налог золотом за поручение гранича ими или перевоз товара туда азербазанец мешу из Канады не захотел в Турции перевезти в Россию тогда это было сделано по указанию властей , и за все нужно платить ведь все используют код денег СССР факт проверьте сами 5- 6-7 цифры в счете 810 СССР
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2 час.
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