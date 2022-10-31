Народные Новости

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Верия (Безденежных)
    Вот она истинная сущность олигархов. Бежали, бегут и будут бежать толстосумы "патриоты"... И законы под них писали, к...Олег Тиньков удал...
  • Юрий Вершинин
    Нет уж. Сдох так сдох.Олег Тиньков удал...
  • Леонтий Букштейн
    Идиотизм киевских управленцев зашкаливает. Как тут не вспомнить  стихи Державина: Осел останется ослом, Хотя осыпь ег...Поляки не смогли ...

Власти Украины объявили об экстренных отключениях электричества

Власти Украины объявили об экстренных отключениях электричества

Офис президента Украины Владимира Зеленского анонсировал экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов критической инфраструктуры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх