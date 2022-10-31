Власти Украины объявили об экстренных отключениях электричества

Офис президента Украины Владимира Зеленского анонсировал экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов критической инфраструктуры.
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