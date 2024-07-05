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Живущая в Германии экс-солистка группы “ВИА Гра” Надежда Грановская обратилась к россиянам

Живущая в Германии экс-солистка группы “ВИА Гра” Надежда Грановская обратилась к россиянам

Певица Надежда Грановская стала известной в 2000 году, присоединившись к группе “ВИА Гра”. Надежда Грановская, настоящая фамилия которой – Мейхер, родилась 10 апреля 1982 года в украинском селе Збручовка.

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