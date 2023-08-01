Царьград ФОТО: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRES Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей из 30 стран.
Тридцать планов прекращения войны: Глобальный Юг готовят к миру без России
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
" Без меня меня женили"... Это можно сотворить со слабой и зависимой страной. А Путин когда-то говорил, что медведь - хозяин тайги и хрен кому отдаст свою территорию... Если новые земли включены в состав России и в конституцию внесли правку, что никто никаких российских земель ни продать, ни подарить не может, то защищать это будут всеми доступными средствами и расфасовали тактическое ЯО и у батьки - поближе к Варшаве, чтобы Искандер ( не Македонский) последний привет передал... Старая китайская истина - не дёргай тигра за усы, даже если он спит...
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18 час.
ВМ
Василий Михайленко
Саудиты бы посмотрели, как этот пидор членом лобает на фортепиано, им бы наверное очень понравилось, АТО паранжа, чадра, всё дела!
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11 час.
Кошмар
Не, мир это хорошо, особенно когда он во всём мире. Но только лишь на условиях России. Не иначе!
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3 час.
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