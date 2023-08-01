Тридцать планов прекращения войны: Глобальный Юг готовят к миру без России

ВМ

Владимир Минаков

" Без меня меня женили"... Это можно сотворить со слабой и зависимой страной. А Путин когда-то говорил, что медведь - хозяин тайги и хрен кому отдаст свою территорию... Если новые земли включены в состав России и в конституцию внесли правку, что никто никаких российских земель ни продать, ни подарить не может, то защищать это будут всеми доступными средствами и расфасовали тактическое ЯО и у батьки - поближе к Варшаве, чтобы Искандер ( не Македонский) последний привет передал... Старая китайская истина - не дёргай тигра за усы, даже если он спит...