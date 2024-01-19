Как долго рубль продержится в установившемся на 19 января курсе Евгения КомароваВ течение 17 января рубль продемонстрировал постепенное снижение своих позиций, уступив в среднем процент к доллару, евро и юаню.
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