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Как долго рубль продержится в установившемся на 19 января курсе

Как долго рубль продержится в установившемся на 19 января курсе

Как долго рубль продержится в установившемся на 19 января курсе Евгения КомароваВ течение 17 января рубль продемонстрировал постепенное снижение своих позиций, уступив в среднем процент к доллару, евро и юаню.

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