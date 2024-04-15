Боец ММА Гэтжи опубликовал первое фото после тяжелейшего нокаута на UFC 300

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи выложил первое фото после нокаута, полученного на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300, который прошел в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.
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