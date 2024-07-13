Красота без жертв: парикмахерам запретят включать фен мокрыми руками

Минтруд разработал новые правила охраны труда в сфере обслуживания В Министерстве труда разработали проект приказа об охране труда для гостиниц и предприятий общественного питания, сообщает «Парламентская газета».
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