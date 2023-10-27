В Архангельске пройдет областной конкурс «Поморская семья»

Конкурс состоится в субботу, 18 ноября, с 14:00 до 17:00 в Молодежном центре Архангельской области.Гостей ждут творческие мастер-классы, концертная, анимационная и конкурсные программы для детей и, конечно же, награждение победителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии