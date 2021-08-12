ЭксклюзивПолитикаПроказа - наказание за грехи Проказа - наказание за грехи Пожалуй, не было и нет болезни страшнее, чем та, о которой пойдет речь.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.3, 476 Часто произносятся правильные понятия, но без осознания. Пламенный взгляд очень верно напоминает об огненной энергии, посылаемой во взгляде. Скажут о горячем рукопожатии, опять правильно, ибо напомнят о той же энергии, наполняющей все эманации. Но люди не приписывают силу взгляда Огню и думают о блеске глаз или о мускулах руки. Так забываются преподанные когда-то определения. Забыты и извращены многие правильные понятия. Люди твердят, не придавая значения очень необходимым наименованиям.Юрий ИльиновУважаемые знатоки Москвы, "существо" на моей фотографии находится в московском парке "Сокольники", оно там такое одно. Обратите внимание на тонкие, длинные пальчики этого создания и сложенные, как у человека, руки (?). Первый раз я вижу в Москве подобный "памятник". Кто это?Комментировать
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