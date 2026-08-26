Анатолий Шарий: Монахи молились, а военные резали — трагедия в Святогорской Лавре

Кто понесет ответственность за убийство монаха Варсонофия? Почему военные напали на монаха после отказа отвечать на политическое приветствие? Каким образом бойцы спецподразделения оказались на территории Лавры? И почему следствие хранит молчание, если личности нападавших известны? Хронология нападения на территории Лавры В Свято-Успенской Святогорской Лавре в Донецкой области произошло жестокое на… Читать далее: https://govorit.