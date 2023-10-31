Частый пролив: удобрения в мягких контейнерах начнут возить через Керчь

ФСБ согласилась с предложением бизнеса возобновить транспортировку грузов через Керченский пролив в так называемых мягких контейнерах (в них, в том числе, перевозят минеральные удобрения), выяснили «Известия».
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