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Черчесов о 4:1 со «Слованом»: «Это моя работа. После поражения в 1-м матче сделал все для подготовки «Ференцвароша»

Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Слованом» (4:1). Команда российского тренера вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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