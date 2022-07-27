Черчесов о 4:1 со «Слованом»: «Это моя работа. После поражения в 1-м матче сделал все для подготовки «Ференцвароша»

Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Слованом» (4:1). Команда российского тренера вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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