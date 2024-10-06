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Иран отводит танкеры от своего крупнейшего терминала для экспорта нефти на острове Харк, опасаясь израильского удара

Иран отводит танкеры от своего крупнейшего терминала для экспорта нефти на острове Харк, опасаясь израильского удара

Через терминал на острове Харк в Персидском заливе осуществляется свыше 90 процентов объёмов экспорта иранской нефти.

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