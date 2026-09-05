В Архангельске хирурги спасли сердце пациентки через 6-см разрез

В Первой городской больнице имени Е.Е. Волосевич осваивают щадящие технологии в кардиохирургии. Пациентке старшего возраста, страдающей ишемической болезнью сердца и нарушением ритма, провели сочетанную операцию минимально инвазивным способом.
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