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Царьград

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В Архангельске хирурги спасли сердце пациентки через 6-см разрез

В Архангельске хирурги спасли сердце пациентки через 6-см разрез

В Первой городской больнице имени Е.Е. Волосевич осваивают щадящие технологии в кардиохирургии. Пациентке старшего возраста, страдающей ишемической болезнью сердца и нарушением ритма, провели сочетанную операцию минимально инвазивным способом.

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