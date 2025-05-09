«Север-Пресс» открывает галерею «Наши герои»

Новая акция проходит на сайте информагентства «Север-Пресс» и призвана содействовать прославлению участников Великой Отечественной войны и СВО, первопроходцев освоения Ямала и современников, внесших значительный вклад в развитие региона.
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