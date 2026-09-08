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МОСИНФОРМ

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С начала года москвичи сталкивались с лосями 106 раз

С начала года москвичи сталкивались с лосями 106 раз

В 2026 году зафиксировано 106 обращений граждан, которые связаны с появлением лосей в городской черте, об этом корреспонденту «Мосинформ» сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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