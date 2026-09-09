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По итогам восьми месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета составил 2,5% ВВП

По итогам восьми месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета составил 2,5% ВВП

Минфин представил предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь — август 2026 года.

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