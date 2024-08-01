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В Ростове у 9-летней девочки врачи нашли редкое наследственное заболевание

В Ростове у 9-летней девочки врачи нашли редкое наследственное заболевание

В Ростове при осмотре 9-летней девочки специалист ОКДЦ обнаружил утолщение на ладонях и подошвах. Согласно региональному Минздраву, подобные изменения были у матери и бабушки девочки, но семья не обращалась за медицинской помощью, предпочитая самолечение.

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