В Ростове у 9-летней девочки врачи нашли редкое наследственное заболевание

В Ростове при осмотре 9-летней девочки специалист ОКДЦ обнаружил утолщение на ладонях и подошвах. Согласно региональному Минздраву, подобные изменения были у матери и бабушки девочки, но семья не обращалась за медицинской помощью, предпочитая самолечение.