Глава ФИФА Инфантино показал Трампу главный трофей ЧМ-2026

Global Look Press / Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos Президент ФИФА Джанни Инфантино показал главе Белого дома Дональду Трампу главный трофей футбольного чемпионата мира 2026 года, который частично пройдет в США.
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