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Российские военные уничтожили заявлявших об «успешном контрнаступлении» бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили заявлявших об «успешном контрнаступлении» бойцов ВСУ

Российские военнослужащие в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили и уничтожили группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявлявших об «успешном контрнаступлении».

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