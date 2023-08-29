Алёну Шишкову раскритиковали за рекламу средства для похудения после рассказа о борьбе с анорексией

Алёну Шишкову раскритиковали в сети, после того как она разместила в инстаграме* рекламу напитка, который помогает "очистить организм" и "немного похудеть".
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