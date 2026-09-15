«Их борьба с коррупцией»: суд снял электронный браслет с Ермака «по здоровью»

Высший антикоррупционный суд Украины продлил бывшему руководителю Офиса Зеленского Андрею Ермаку прежние процессуальные обязательства ещё на 60 дней.
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