Чем известен легендарный батальон «Пятнашка»: подробности об освободителях Курской области

В результате попытки прорыва ВСУ в Курскую область на границе развернулись ожесточенные бои. На помощь пограничным войскам и ФСБ был направлены элитные батальоны, в том числе знаменитая донецкая «Пятнашка».
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