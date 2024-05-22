Сегодня целый день радикалы ваххабитского толка и околоигиловские каналы возмущались, что в России хотят ущемить мусульманок.
Тема запрета никабов вызвала жаркие споры, хотя они запрещены во множестве мусульманских стран
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В России мусульманки ходят с открытыми лицами - всё же остальное лишь возврат к предкам, который Россия давно миновала. Если такое отношение к мусульманским женщинам считают неприемлемым, то пусть возвращаются к себе на родину и носят там хоть паранжу
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7 час.
лл
лина любимцева
Это специально разжигают это тему с никабами, хотя БЕЗУСЛОВНО, никто не позволит в наше время, при такой террористической угрозе, носить намордники, полностью закрывающие лицо... Кроме того, Россия - светское государство, а не религиозное.
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3 час.
Е Ва
если позволить, то продолжением будет, что мужья желающих носит все это очень в агрессивной форме заставят носить это всех, а за майки и шорты убивать
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41 мин.
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