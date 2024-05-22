Тема запрета никабов вызвала жаркие споры, хотя они запрещены во множестве мусульманских стран

ТМ Татьяна Маштакова ТМ В России мусульманки ходят с открытыми лицами - всё же остальное лишь возврат к предкам, который Россия давно миновала. Если такое отношение к мусульманским женщинам считают неприемлемым, то пусть возвращаются к себе на родину и носят там хоть паранжу

лл лина любимцева Это специально разжигают это тему с никабами, хотя БЕЗУСЛОВНО, никто не позволит в наше время, при такой террористической угрозе, носить намордники, полностью закрывающие лицо... Кроме того, Россия - светское государство, а не религиозное.