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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Геннадий Малахов
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Тема запрета никабов вызвала жаркие споры, хотя они запрещены во множестве мусульманских стран

Тема запрета никабов вызвала жаркие споры, хотя они запрещены во множестве мусульманских стран

Сегодня целый день радикалы ваххабитского толка и околоигиловские каналы возмущались, что в России хотят ущемить мусульманок.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В России мусульманки ходят с открытыми лицами - всё же остальное лишь возврат к предкам, который  Россия давно миновала. Если такое отношение к мусульманским женщинам считают неприемлемым, то пусть возвращаются к себе на родину и носят там хоть паранжу
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7 час.
лл
лина любимцева
Это специально разжигают это тему с никабами, хотя БЕЗУСЛОВНО, никто не позволит в наше время, при такой террористической  угрозе, носить намордники, полностью закрывающие лицо... Кроме того,  Россия - светское государство, а не религиозное.
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3 час.
Е Ва
если позволить, то продолжением будет, что мужья желающих носит все это очень в агрессивной форме заставят носить это всех, а за майки и шорты убивать
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41 мин.

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