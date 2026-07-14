Samsung тут не место: Huawei возглавила рынок, Apple заняла второе место, а Xiaomi замыкает топ-5 по продажам смартфонов в Китае

Свежая статистика от IDCПо данным исследовательской компании IDC, во втором квартале поставки смартфонов в Китае сократились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 миллионов единиц, поскольку многие производители повысили цены, отражая рост стоимости памяти и комплектующих.