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Samsung тут не место: Huawei возглавила рынок, Apple заняла второе место, а Xiaomi замыкает топ-5 по продажам смартфонов в Китае

Samsung тут не место: Huawei возглавила рынок, Apple заняла второе место, а Xiaomi замыкает топ-5 по продажам смартфонов в Китае

Свежая статистика от IDCПо данным исследовательской компании IDC, во втором квартале поставки смартфонов в Китае сократились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 миллионов единиц, поскольку многие производители повысили цены, отражая рост стоимости памяти и комплектующих.

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