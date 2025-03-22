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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Всегда расстраиваюсь, если не попадаю на поул, но Оскар заслужил первую позицию»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, отметив, что остался в большей степени доволен работой болида, а также поздравил своего напарника с победой.

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