Индийские спутники получили снимки Земли в 150 спектральных диапазонах

Три спутника Firefly индийской компании Pixxel сделали и передали первые изображения поверхности Земли, выполненные в 150 спектральных диапазонах с беспрецедентным разрешением 5 метров на пиксель, 19 марта сообщает портал SpaceDaily.
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