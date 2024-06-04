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Новая лаборатория ASML позволит производителям чипов опробовать в деле обору...

Новая лаборатория ASML позволит производителям чипов опробовать в деле обору...

Новая лаборатория ASML позволит производителям чипов опробовать в деле оборудование класса High-NA EUVНидерландская компания ASML остаётся основным поставщиком литографических сканеров, необходимых для производства полупроводниковых компонентов, недавно она приступила к отгрузке передового оборудования класса High-NA EUV, оно же будет установлено и в открываемой совместно с бельгийской Imec лабораторией для клиентов компании.

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