Новая лаборатория ASML позволит производителям чипов опробовать в деле обору...

Новая лаборатория ASML позволит производителям чипов опробовать в деле оборудование класса High-NA EUVНидерландская компания ASML остаётся основным поставщиком литографических сканеров, необходимых для производства полупроводниковых компонентов, недавно она приступила к отгрузке передового оборудования класса High-NA EUV, оно же будет установлено и в открываемой совместно с бельгийской Imec лабораторией для клиентов компании.