Собака лает — ветер носит, а караван идёт. Меня всегда очень забавляет, когда безымянные микроорганизмы «критикуют» Сталина.
Суд равных
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Собака лает — ветер носит, а караван идёт. Меня всегда очень забавляет, когда безымянные микроорганизмы «критикуют» Сталина.
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