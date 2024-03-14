Цискаридзе призвал игнорировать отмену русской культуры

Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе в четверг, 14 марта, заявил, что без русского искусства ничего не будет возможно в недружественных странах.
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