В народном календаре – Феоктистов день. Близятся к финалу Святки и гадания. Сегодня молодежь гадает на женихов-невест, а на столе обязательно должен быть мед, пряники или медовые ириски.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре – Феоктистов день. Близятся к финалу Святки и гадания. Сегодня молодежь гадает на женихов-невест, а на столе обязательно должен быть мед, пряники или медовые ириски.