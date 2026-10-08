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BIFF opener 'The Table: Day and Night' looks for beauty in the details

While the Busan International Film Festival kicked off Tuesday with stars and spectacle, its opening film, "The Table: Day and Night," turned down the volume with an intricately observed look at human relationships.

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