Сборная Аргентины больше не будет играть на «Монументале» из-за конфликта федерации с «Ривер Плейт». Прощание с Месси обострило отношения

Сборная Аргентины больше не будет проводить матчи на стадионе «Ривер Плейт». Как сообщает La Nacion, Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) приняла решение отказаться от использования « Монументаля », вмещающего более 80 тысяч зрителей, из-за конфликта с руководством клуба.