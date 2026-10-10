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Сборная Аргентины больше не будет играть на «Монументале» из-за конфликта федерации с «Ривер Плейт». Прощание с Месси обострило отношения

Сборная Аргентины больше не будет проводить матчи на стадионе «Ривер Плейт». Как сообщает La Nacion, Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) приняла решение отказаться от использования « Монументаля », вмещающего более 80 тысяч зрителей, из-за конфликта с руководством клуба.

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