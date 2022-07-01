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У уроженца Франции под предлогом ремонта квартиры в Москве похитили более четырех миллионов рублей

У уроженца Франции под предлогом ремонта квартиры в Москве похитили более четырех миллионов рублей

Московская полиция ищет мошенника, похитившего у уроженца Франции более четырех миллионов рублей под предлогом ремонта в квартире и приобретения мебели, заявил источник в правоохранительных органах.

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