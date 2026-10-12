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Шоу-бизнес: «Мне было стыдно объяснять, кто я»: Как изменилась после развода 4-я жена Гордона Нозанин Абдулвасиева

Шоу-бизнес: «Мне было стыдно объяснять, кто я»: Как изменилась после развода 4-я жена Гордона Нозанин Абдулвасиева

Она родилась в семье кинематографистов и могла бы сделать блестящую карьеру в кино, однако всё изменило её знакомство с Александром Гордоном, ради которого она отказалась от карьерных амбиций и посвятила себя семье.

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